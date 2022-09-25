Ekin Uzunlar Konsere Deniz Taksi ile Yetişti - Son Dakika
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Ekin Uzunlar Konsere Deniz Taksi ile Yetişti

25.09.2022 15:32
Ekin Uzunlar Konsere Deniz Taksi ile Yetişti

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün Kadıköy'de düzenlenen Noah Fest'te ve yine aynı gün Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği halk konserinde sevenleriyle buluştu. Bir günde iki konser veren sanatçı ilk olarak Noah Fest'te sahneye çıktı.

Pop müzikten Rap müziğe birçok ünlü ismin performans sergilediği organizasyonda Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile Karadeniz fırtınası estirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uzunlar, "Bu yıl çok yoğun bir sahne maratonu oldu.Sevenlerimizle konserklerimizde bir aradayız ve mutluyuz. Bir günde iki konser yapıyoruz bugün. Yoğun tempo devam ediyor. Sahne biter bitmez deniz taksi ile diğer konsere gideceğim. 'Sıra Sende' isimli şarkımız çok sevildi. Güzel bir çalışma oldu. Sevenlerimiz de konserlerimde ezbere söylüyor ve bu beni mutlu ediyor. Yeni şarkılar yolda, sevenlerime müjdem olsun." şeklinde konuştu.

Ekin Uzunlar, sahne performansının ardından yoğun İstanbul trafiğine yakalanmamak ve diğer konserine yetişmek için tüm orkestra ekibiyle birlikte deniz taksi kullanarak Üsküdar'a geçti. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Mimar Sinan Çarşısı Açılış Konseri' nde sahne performansı sergileyen Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, sahne performansıyla müzikseverlerden tam not aldı. Yeni şarkısı 'Sıra Sende'yi müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Uzunlar, kemençesiyle katılımcıları coşturdu. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konserde Ekin Uzunlar, yaklaşık bir buçuk saat sahnede performansı sergiledi.

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Kaynak: Snob Magazin

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekin Uzunlar Konsere Deniz Taksi ile Yetişti - Son Dakika

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