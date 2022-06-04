Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu

04.06.2022 14:51
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu

Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği Yaza Merhaba Konserinde on binlerce vatandaş, Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses'in seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği Yaza Merhaba Konserinde on binlerce vatandaş, Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses'in seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz bir akşam geçirdi.

Şehzadeler Belediyesi iki yıllık pandemi sürecinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Yaza Merhaba Konserinde on binlerce vatandaşı sanatçılar Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses ile buluşturdu. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı konserde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri birbirinden güzel hit parçalarıyla coşkuya coşku kattı.

Konserde ilk olarak Ekin Uzunlar sahne aldı. Sahne performansı ve hit parçalarıyla alanı dolduran on binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, yaptığı kemençe şovlarıyla da kulakların pasını sildi. Öptüm Nefesinden, Hüznün Gemileri, Yok Elvedası ve Yokluğun Kefeni gibi dillerden düşmeyen şarkılarını alanı dolduran on binlerce kişi ile birlikte seslendiren Uzunlar, gençlere pes etmeyerek ve çok çalışarak hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyelerinde bulundu. Sanatçıya çiçek takdimi için sahneye Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte çıkan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara aynı zamanda hemşehrisi olan sanatçıya Manisalıların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle dedi: "Çaykaralı bir kardeşimizi Manisalıların bu kadar çok seveceğini ve bağrına basacağını gözlerimle görmesem inanmazdım. Hepinize onun adına teşekkür ediyorum. Sizleri onunla buluşturduğu için değerli başkanımı Ömer Faruk Çelik'i candan alkışlıyorum. Zorlu bir dönemi atlattınız. Çalışıp esas vazifelerinizi unutmamak şartıyla eğlenmek de hakkınız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu: "Burada bulunan on binlerce hemşehrimiz adına değerli sanatçımıza Şehzadeler Şehri Manisa'mızın kalbi Şehzadeler ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayağınıza sağlık, gönlünüze, ağzınıza sağlık diyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum."

Coşku Bilal Sonses'le tavan yaptı

Ekin Uzunlar'ın ardından gençlerin severek dinlediği genç sanatçı Birol Sonses sahne aldı. Dön Diyemem, İki Kelime, Sevme, İçimdeki Sen gibi sevilen parçalarını hayranları eşliğinde seslendiren sanatçı, sahne performansıyla da eğlenceli anlar yaşattı. Sanatçıya çiçek takdim eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Nezaketi, güzel sesi ve güzel yüreğiyle hepimizin gönlünü fetheden sevgili sanatçımız Bilal Sonses kardeşime hoş geldiniz, ayağınıza sağlık diyorum. Şunu anladım ki sevgili gençlerimizin talebi çok fazla. Buradan ilgili başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize talimat veriyorum bundan sonra konserlerimizin sayısını arttıralım. Sanatçılarımıza, sunucumuza, bugün burada görev alan sağlık görevlilerine, polislerimiz ve güvenlikçilerimize, emek veren mesai arkadaşlarıma, alanı saatlerce öncesinden dolduran değerli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi. - MANİSA

Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu
Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu

YORUMLAR
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Başkan Çelik'e GES için yetki verildi Başkan Çelik'e GES için yetki verildi MANİSA'DA BİLAL SONSES VE EKİN UZUNLAR RÜZGARI MANİSA'DA BİLAL SONSES VE EKİN UZUNLAR RÜZGARI
Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Bilal Sonses, Şehzadeler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekin Uzunlar ve Bilal Sonses hayranlarını coşturdu - Son Dakika

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