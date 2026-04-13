Ekrandaki aşk gerçek çıktı! \'7 Numara’nın iki oyuncusu evliymiş

Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarından 7 Numara, yıllar sonra gelen sürpriz bir detayla yeniden gündeme geldi. Dizideki uyumlarıyla dikkat çeken Volkan Girgin ve Sedef Pehlivanoğlu’nun ekranlardaki aşklarının gerçek hayata taşındığı öğrenildi.

EKRANDAKİ AŞK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Dizide canlandırdıkları karakterlerle izleyicinin beğenisini kazanan ikilinin, set arkadaşlığını evliliğe taşıdığı ortaya çıktı. Bu detay, dizinin hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren çiftin evli olduğunun yıllar sonra gündeme gelmesi, sosyal medyada da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

7 Numara’nın unutulmaz isimleriyle ilgili bu sürpriz gerçek, dizinin hâlâ konuşulmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi.