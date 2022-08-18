Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti

Bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan, geçtiğimiz günlerde son haliyle çok konuşulmuştu. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü sunucunun hayli kilo aldığı dikkat çekmişti.

KIZINI PAYLAŞTI

Türk televizyonlarında bir dönemin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Esra Ceyhan, bu kez de kızı Ayşe ile gündeme geldi. 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.