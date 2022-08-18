Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti - Son Dakika
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Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti

18.08.2022 08:27
Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti

Bir dönem ekranların vazgeçilmez yüzlerinden olan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe annesinin boyuna yetişti. Kızının fotoğrafını paylaşan ünlü sunucunun sosyal medya paylaşımı beğeni topladı.

Bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan, geçtiğimiz günlerde son haliyle çok konuşulmuştu. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü sunucunun hayli kilo aldığı dikkat çekmişti.

KIZINI PAYLAŞTI

Türk televizyonlarında bir dönemin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Esra Ceyhan, bu kez de kızı Ayşe ile gündeme geldi. 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaştı. Ayşe'nin annesi ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Esra Ceyhan'ın gözünden sakındığı kızı Ayşe'ye bir bakın! Annesinin boyuna ulaşmış
Esra Ceyhan'ın gözünden sakındığı kızı Ayşe'ye bir bakın! Annesinin boyuna ulaşmış
Esra Ceyhan'ın gözünden sakındığı kızı Ayşe'ye bir bakın! Annesinin boyuna ulaşmış
Esra Ceyhan'ın gözünden sakındığı kızı Ayşe'ye bir bakın! Annesinin boyuna ulaşmış
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Esra Ceyhan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe görenleri şaşırtıyor! Annesine yetişti - Son Dakika
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