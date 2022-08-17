Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme - Son Dakika
Üye Girişi

Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme

17.08.2022 11:56
Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme

Ekranların fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Hangi isim Güldür Güldür'e veda etti? İşte cevabı...

Güldür Güldür Show uzun yıllardır büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show'da 2013 yılından beri rol alan Onur Buldu'nun ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme

YENİ PROJELERLE EKRANDA OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 9 yıldır aralıksız olarak izleyici karşısına çıkan, başarılı performansıyla 2020'de Altın Kelebek ödülüne de layık görülen Onur Buldu, yeni projelere fırsat vermek amacıyla kadrodan ayrılıyor.

Onur Buldu, yakında Exxen'de yayınlanacak olan 'Sizi Dinliyorum' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'dünyaya gelmiştir. Tunceli'li olan annesi hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir'in Menemen ilçesinde büyüdü. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve ilk projesi Keşanlı Ali Destanı olmuştur. Daha sonra hayatını İstanbul'da sürdüren oyuncu "Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı. Oyuncu 2021 yılında İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz'la dünya evine girmişti.

Show Tv'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" adlı mizah programında görev almıştır. "Güldür Güldür" adlı programda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi) 2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi) 2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi) 2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi) 2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi) 2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi) 2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi) 2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi) 2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi) 2008 - Plajda (Sinema filmi) 2007 - Doktorlar (TV Dizisi) 2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi).

YORUMLAR
500
Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak Anayasa Mahkemesinden 'yaşam hakkının ihlali' kararı Anayasa Mahkemesinden 'yaşam hakkının ihlali' kararı Karşıyaka'da Marmara Depremi Anması Karşıyaka'da Marmara Depremi Anması
Kaynak: Snob Magazin

Güldür Güldür Show, Onur Buldu, Sinema, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: Güldür Güldür Hayranlarını Üzen Gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement