El ele, göz göze! Hakan Sabancı ve Hande Erçel\'den romantik gün batımı pozu

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Aşkları tam gaz devam eden çiftten romantik paylaşımlar ise art arda geliyor.

AŞKLARI DOLU DİZGİN

Sosyete dünyasında yaşadığı ilişkilerle çapkınlığı elden bırakmayan Hakan Sabancı duruldu. Sabancı, Hande Erçel ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

EL ELE, GÖZ GÖZE

Sık sık yurtdışına tatile giden ikili, yakın dostlarının düğün törenine katıldı. Törenden paylaşım yapan Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'le göz göze olduğu romantik gün batımı pozunu paylaştı. Aşkına sıkıca sarılan Hakan Sabancı'nın aşk dolu pozuna beğeni yağdı.