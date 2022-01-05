Elçin Sangu'dan şok sözler: O isimlerle çalışmam!

Mekanda yaklaşık 4 saat oturan Sangu çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TİYATRO OYUNUNDA YER ALACAK

Neler yaptığını soran muhabirlere Sangu "Tiyatro provası var, şu an onunla ilgileniyorum. Tamamen yeni bir oyun olacak, onun heyecanı var" dedi.

"YAPTIĞIM AÇIKLAMANIN ARKASINDAYIM"

Geçtiğimiz haftalarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında sarf ettiği "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var" açıklamalarının sorulması üzerine Sangu "Hepimizin yok mu böyle düşünceleri? Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Sette karşılaştığım tipler, isim tabii ki vermeyeceğim." dedi.

Muhabirlerin "Peki tekrardan bir projede yer alır mısınız bunlarla" sorusuna ise "Prensiplerim gereği asla çalışmam. Sorun çıkaran insan ile çalışmam" diyerek aracına bindi.

YENİ ARABASI 2 MİLYON TL DEĞERİNDE

Sangu'nun son dönemde pek çok ünlünün tercih ettiği hibrit model bir araba alması dikkatlerden kaçmadı.

Arabanın piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon TL.