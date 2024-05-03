Elif\'in ipucuyla Yaman, kaçan kişiyi bulmak için harekete geçiyor

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Elif kalan son kuvvetiyle Yaman'a bir ipucu bırakır. Yaman ona kimin çarpıp kaçtığını bulmak için bu ipucunun peşine düşer. Asi ve Cesur'dan başka güvenebileceği kimse kalmamıştır artık. Gençler Rüya'yı, Alaz'ı ve Çağla'yı ayrı ayrı takibe alırlar.

Asi'nin kendisine bilgi toplamak için yaklaşması Alaz'ı yaralar. Neslihan da iki gencin fırtınalı ilişkisine müdahil olmaya çalışır. Alaz bütün bu baskılar altında Serhan'ın oğlu gibi davranmaya, Yaman'a yalan söylemeyi sürdürmeye razı olabilecek midir?

Yaman, Alaz'la aralarında güçlenen kardeşlik duygusuna güvenmeye karar verir.

Çağla ise hala babasının etkisi altındadır ve onu korumaya meyillidir. Bu da Rüya ile ikisini karşı karşıya getirmektedir. Rüya'nın susmasının tek sebebi, Şebnem'in karnındaki bebektir.

Fakat Şebnem'in başka suçları da ortaya çıkarsa, artık Rüya'yı susturmak mümkün olacak mıdır?

Rüya'nın çevresinde buna izin vermemeye kararlı insanlar vardır. Şebnem köşeye sıkıştıkça Serhan'a karşı kendini güvenceye almaya çalışır. Her ikisine de itimadı olmayan Güven arkalarında bıraktıkları izleri adım adım takip etmektedir.

Yaman ise tam Alaz'ı kendi tarafına çekebileceğine inanmaya başlamışken, yaşanan bir felaket ödeyecekleri bedelin çok ağır olduğunu hepsine gösterir.