Elif'in ipucuyla Yaman, kaçan kişiyi bulmak için harekete geçiyor - Son Dakika
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Elif'in ipucuyla Yaman, kaçan kişiyi bulmak için harekete geçiyor

Elif\'in ipucuyla Yaman, kaçan kişiyi bulmak için harekete geçiyor

Elif, son kuvvetiyle Yaman'a bir ipucu bırakır ve Yaman, bu ipucunu takip ederek kimin kaçtığını bulmaya çalışır. Asi ve Cesur dışında güvenebileceği kimse kalmayan Yaman, gençlerle birlikte Rüya'yı, Alaz'ı ve Çağla'yı takibe alır. Ancak Alaz'ın baskılar altında Serhan'ın oğlu gibi davranmaya devam etmesi, Yaman'ın güvenini sarsar. Çağla ise babasının etkisi altında olduğu için Rüya ile karşı karşıya gelir. Şebnem'in suçları ortaya çıkarsa, Rüya'yı susturmak mümkün olabilecek midir? Yaman, Alaz'ı kendi tarafına çekmeye çalışırken yaşanan bir felaket, ödeyecekleri bedelin ağırlığını gösterir.

03.05.2024 13:09
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Elif kalan son kuvvetiyle Yaman'a bir ipucu bırakır. Yaman ona kimin çarpıp kaçtığını bulmak için bu ipucunun peşine düşer. Asi ve Cesur'dan başka güvenebileceği kimse kalmamıştır artık. Gençler Rüya'yı, Alaz'ı ve Çağla'yı ayrı ayrı takibe alırlar.

Asi'nin kendisine bilgi toplamak için yaklaşması Alaz'ı yaralar. Neslihan da iki gencin fırtınalı ilişkisine müdahil olmaya çalışır. Alaz bütün bu baskılar altında Serhan'ın oğlu gibi davranmaya, Yaman'a yalan söylemeyi sürdürmeye razı olabilecek midir?

Yaman, Alaz'la aralarında güçlenen kardeşlik duygusuna güvenmeye karar verir.

Çağla ise hala babasının etkisi altındadır ve onu korumaya meyillidir. Bu da Rüya ile ikisini karşı karşıya getirmektedir. Rüya'nın susmasının tek sebebi, Şebnem'in karnındaki bebektir.

Fakat Şebnem'in başka suçları da ortaya çıkarsa, artık Rüya'yı susturmak mümkün olacak mıdır?

Rüya'nın çevresinde buna izin vermemeye kararlı insanlar vardır. Şebnem köşeye sıkıştıkça Serhan'a karşı kendini güvenceye almaya çalışır. Her ikisine de itimadı olmayan Güven arkalarında bıraktıkları izleri adım adım takip etmektedir.

Yaman ise tam Alaz'ı kendi tarafına çekebileceğine inanmaya başlamışken, yaşanan bir felaket ödeyecekleri bedelin çok ağır olduğunu hepsine gösterir.

Kaynak: Magazinkolik

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