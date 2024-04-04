Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin bekaretini aldığı yönündeki asılsız dedikodulara tepki gösterdi.
"Andy Cohen ile Neler Oluyor?" programında söylentiler hakkında sorulan soruya "Bu gerçekten gülünç!" diye cevap verdi.
Hurley, "Harry bir İngilizdi ve benden yaşlıydı. Gloucestershire'daydı." diye devam etti.
Hatta Harry'den 19 yaş büyük olan Hurley, Sussex Dükü ile hiç karşılaşmadığını bile söyledi. "Onunla hayatımda hiç tanışmadım." dedi.
38 yaşındaki Harry,Ocak 2023'te yayınlanan "Yedek" adlı anı kitabında, daha olgun bir kadınla "hızlı bir boğuşma" olarak nitelendirdiği cinsel deneyiminianlattı.
"Çok utandırıcı bir bölüm." diye yazdı. "Atları çok severdi ve bana genç bir aygır gibi davrandı." şeklinde devam etti. Harry, "bu konuda pek çok şeyin yanlış olduğunu" itiraf etti; bunlardan biri de olayın "yoğun bir barın arkasındaki çimenlik alanda gerçekleşmiş olması"ydı.
Pek de romantik olmayan randevunun ayrıntıları ortaya çıktıktan sonra, Sasha Walpole adında bir kadın, prensin hakkında yazdığı kadının kendisi olduğunu iddia etti. O zamanlar Piers Morgan'ın "Sansürsüz" programında "Genç bir çocuktu, bu yüzden onun için çok tuhaf olabilirdi." dedi. 40 yaşındaki Walpole, o sırada 17 yaşında olan Harry ile yattığında 19 yaşında olduğunu iddia etti ve "bunun asla olmaması gerektiğini" ekledi.
"Arkadaştık. Bir barın arkasındaki tarla o kadar da muhteşem değil." dedi. "Sarhoş olmanın ve eşinizle [seks yapmanın] muhteşem bir yanı yoktu."
Hurley daha önce kitabı çıkmadan önce Harry ile yattığını inkar etmişti.
Son Dakika › Magazin › Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin bekaretini aldığı iddialarını reddetti - Son Dakika
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