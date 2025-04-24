Emektar oyuncu Yavuz Çetin kansere yenik düştü

Oyuncu ve şair kimliğiyle tanınan Yavuz Çetin, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 65 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çetin'in vefat haberi sanat dünyasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Evli ve iki çocuk babası olan Yavuz Çetin'in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla uğurlanacak. Merhum sanatçı, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.