Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik - Son Dakika
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Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik

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Usta sanatçı Emel Sayın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla teyzesi Hatıra Acar'ın vefatını duyurdu. Sayın'ın kaybına, sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

29.01.2025 09:40  Güncelleme: 09:52
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Yeşilçam'ın ve müzik dünyasının en önemli isimlerinden olan Emel Sayın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda teyzesi Hatıra Acar'ı kaybettiğini açıkladı.

Sayın'ın bir süredir hastanede tedavi gören teyzesi Hatıra Acar'ın cenaze detayları da belli oldu.

"CANIM TEYZEMİ KAYBETTİK"

Sayın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Emel Sayın'ın teyzesinin vefatını duyurduğu paylaşıma Nebahat Çehre, Zara gibi ünlü isimlerin yanı sıra sevenlerinden taziye mesajları geldi.

Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik
Emel Sayın\'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik

Nebahat Çehre, Sosyal Medya, Emel Sayın, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Sayın'ın acı günü: Çok sevdiğim canım teyzemi kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Halil Ozdemir:
    daha teyzesi ölmüş düşünün 11 1 Yanıtla
  • nalan Dayı:
    teyzesi daha yaşıyor mıymış ?? 9 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    kendisi 80 yaşında resimde gençlik resmidir 100 yaşında vardır 7 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Allah Rahmet Eylesin 5 0 Yanıtla
  • Durmus Savas:
    sevgili son dakika!!! yani şimdi bu haber son dakikamı. gerekliyse bütün ölümleri yayınlayın. 4 1 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Ölene Allah rahmet eylesin ama bize ne senin teyzenden son dakkika haberi olarak veriliyor 2 0 Yanıtla
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