Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

Ünlü modacı Emel Yıldırım, köpeğini gezdirmeye çıkardığı anları kayda aldı. Dışarı çıkarıldığında mutluluktan iki ayak üzerinde yürüyen köpeğini kameraya çeken Yıldırım, videoya "yapay zeka değildir" notunu düştü.

Videoya Esra Erol, Hande Yener ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler de yorum yaptı. Hande Yener'in kahkahalar atarak "Kopuyorum" yazdığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntüler, Malatya'dan tanınan ve "Haniymiş? Annem tatlışı. Hanimişsin annem?" sözleriyle köpeğine şarkı söyleyen fenomeni de akıllara getirdi.