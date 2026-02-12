Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü
12.02.2026 15:11  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü
Haber Videosu

Bir dönem magazinin gözde isimlerinden Emel Yıldırım, köpeğiyle paylaştığı eğlenceli video ile tebessüm ettirdi. O anlara ünlü isimlerden de yorum geldi.

Ünlü modacı Emel Yıldırım, köpeğini gezdirmeye çıkardığı anları kayda aldı. Dışarı çıkarıldığında mutluluktan iki ayak üzerinde yürüyen köpeğini kameraya çeken Yıldırım, videoya "yapay zeka değildir" notunu düştü.

Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

Videoya Esra Erol, Hande Yener ve Ece Gürsel gibi ünlü isimler de yorum yaptı. Hande Yener'in kahkahalar atarak "Kopuyorum" yazdığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

Görüntüler, Malatya'dan tanınan ve "Haniymiş? Annem tatlışı. Hanimişsin annem?" sözleriyle köpeğine şarkı söyleyen fenomeni de akıllara getirdi.

Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

Emel Yıldırım, Hayvanlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nilgun aktaşkoçak nilgun aktaşkoçak:
    tasmaya Ne gerek vardı patisinden tutsaydın yürürdünüz beraber 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:48:35. #7.11#
SON DAKİKA: Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.