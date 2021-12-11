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Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı? - Son Dakika

Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı?

11.12.2021 13:09
Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı?

2018 yılında iki çocuğunun babası Mustafa Sandal'dan boşanan şarkıcı Emina Jahovic hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Jahovic, ünlü iş insanıyla birliktelik mi yaşıyor? İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan 2018 yılında boşanan şarkıcı Emina Jahovic, son dönemde keyifli haliyle dikkat çekiyordu.

HERKES BU İDDİAYI KONUŞUYOR

Jahovic'in, Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğlu iş insanı Can Atay ile birlikte olduğu öne sürüldü.

GÖZLERDEN KAÇMADI

Jahovic ve Atay'ın Instagram'da takipleşmesi ve birbirlerinin fotoğraflarını beğeni ve yorum yağmuruna tutması gözlerden kaçmadı.

Bu iddia sonrası Jahovic ve Atay cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

EŞİNE ŞİDDET Mİ UYGULADI?

Yüksek mimar Polen Atay, 2019 yılında eşi Can Atay'ı "Beni darp etti, bornoz kuşağıyla öldürmeye çalıştı" diyerek savcılığa şikayet etmişti. Ünlü mimar, ifadesinde "Eşim düğünden dört gün sonra şiddete başladı. Alkol ve uyuşturucu yüzünden saldırgan davranışları vardı. Ayrılmak istediğim için beni darp etti. Bornoz kuşağıyla boğmaya çalıştı" ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, soruşturma sonrası Can Atay hakkında 'eşe karşı basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenleyerek dört yıla kadar hapsini istemişti.

Polen Atay'ın iddialarına yanıt veren Can Atay, "İddialar tamamen asılsızdır. Polen Atay, ailesinin bu hastalıklı durumu kabul edemeyeceğini anlamasıyla, inanılmaz ithamlarla şikayetçi olmuştur. Ben ve ailem içine düştüğümüz senaryoda hayretler içindeyiz. Biz de Polen Atay hakkında iftira suçundan şikayetçi olduk." dedi.

Can Atay, 21 Temmuz'da Polen Atay'a 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma' davası açmıştı.

SANDAL İLE JAHOVİC ARASINDA NE OLMUŞTU?

2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Mustafa Sandal ve Emina Jahovic çifti, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı. Boşanmanın ardından nafaka konusunda her ay 15 bin TL olarak anlaşan çift, Jahovic'in dava açması nedeniyle araların kızışmasına sebep olmuştu.

Ünlü şarkıcı eski eşinden iki ay boyunca nafakasını alamadığı gerekçesiyle, Sandal'ın evine haciz gönderince ortalık karıştı. Eski eşinin bu hamlesine çok sinirlenen Mustafa Sandal, her ay verdiği 15 bin TL'lik nafakanın da iptali için mahkemeye başvurdu.

Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı?
Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı?
Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı?

Mustafa Sandal, Emina Jahovic, Bosphorus, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emina Jahovic yeni bir aşka yelken mi açtı? - Son Dakika Magazin


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