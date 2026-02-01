Emre Altuğ\'dan Fatih Ürek\'e veda: Kalbiyle ağzı bir, delikanlı bir adamdı

Geçirdiği kalp krizi sonrası 107 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 30 yıllık dostuna veda ederken duygusal açıklamalarda bulundu.

"30 YILLIK ARKADAŞLIĞIMIZ VARDI"

Cenaze töreninde basın mensuplarına konuşan Emre Altuğ, Fatih Ürek ile olan köklü dostluğunu vurgulayarak, "Sahnelerin efsanesiydi. 30 yıllık, belki daha fazla bir arkadaşlığımız vardı. İnsan bir umut bekliyor ama son durumları çok parlak değildi. Dönüşü de ne kadar sağlıklı olurdu o da belli değildi ama çok üzüldüm tabii. Çok değerli bir arkadaşımızdı, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. İyi bir insandı. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

"SEKTÖRDE NADİR BULUNAN DELİKANLI ADAMDI"

Ürek'in karakterine dair övgü dolu sözler sarf eden Altuğ, "Fatih'in kalbiyle ağzı birdi, çok delikanlı bir adamdı. Bu sektörde çok şey görüp yaşıyorsunuz, böyle özel insanlar olunca dostluğunuz daha da kıymetli oluyor. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

30 Ocak Cuma günü tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yuman Fatih Ürek, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.