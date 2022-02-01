11 Şubat'ta yeni albüm müjdesini veren şarkıcı," İsmi 'Kör Kuyu' olacak" dedi.

Eski bir şarkı olduğunu söyleyen şarkıcıya evlilik nasıl gidiyor sorusuna," Çok güzel gidiyor" şeklinde cevapladı. Sorular karşısında kısa cevaplar veren Emre Aydın," Bizde olay bu" diye konuşup gazetecileri güldürdü.

Emre Aydın kimdir?

981 yılının Şubat ayında Isparta'da doğmuştur. Türk rock müzik dünyasının büyük başarılara imza atan isimlerindendir. Ailesinin iş nedeni ile bulunduğu Isparta'da Isparta Mustafa Şener İlköğretim Okulunda okumuştur. Ardından Lise tahsilini Antalya Anadolu Lisesi'nde bitiren başarılı sanatçı son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 senesinde Onur Ela ile birlikte 6. Cadde adlı müzik grubu ile ülke çapında düzenlenmiş olan Sing Your Song beste yarışmasında 1574 adayı geride bırakmış, Dönersen isimli parça ile 1. olmuştur. Grubun ilk ve tek stüdyo albümü 2003 yılında piyasaya çıkmıştır. 2006 yılında yayınlanan ilk solo albüm çalışması Afili Yalnızlık ile deyimi yerindeyse müzik piyasasını alt üst etmeyi başarmıştır. 2010 senesinde Falling Down adlı çıkarmış olduğu İngilizce tekli çalışması ülkemiz dışında yurt dışında da satılmıştır. Üçüncü solo albümü "Eylül Geldi Sonra" 17 Aralık 2013 tarihinde yayınlandı. 2014 yılında Bir Pazar Kahvaltısı, ünlü Türk pop/rock sanatçısı Emre Aydın ile ünlü pop/rock grubu Model'in ortaklaşa hazırladığı DMC etiketiyle piyasaya sürülen tekli çalışmasıdır. "Uyut Beni" albümünü 2019 yılında çıkartmıştır.

2016 yılının Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu İç Mimar Eda Köksal ile evlenmiştir.