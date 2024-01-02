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Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Başarılı oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayatını kaybetti. Onat bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Emre Karayel\'in annesi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:34
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Bir Kadın Bir Erkek dizisindeki başarısıyla adını duyuran ve şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim'de rol alan Emre Karayel'in annesi yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE YORUMU YAĞDI

Yaşadığı büyük acıyı Instagram hesabından yayınlayan Karayel, "Annemiz Turkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekanın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Özge Borak, Janset Paçal, Songül Öden, Merve Özbey, Demet Evgar, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Pelin Akil, Emre Altuğ ve Ahu Yağtu gibi çok sayıda isimden taziye yorumu geldi.

Emre Karayel'in annesi vefat etti
Emre Karayel'in annesi vefat etti
Emre Karayel'in annesi vefat etti
Emre Karayel'in annesi vefat etti
Emre Karayel'in annesi vefat etti
Emre Karayel'in annesi vefat etti
YORUMLAR (1)
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