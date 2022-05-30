Emre Kaya konser maratonunda - Son Dakika
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Emre Kaya konser maratonunda

30.05.2022 13:12
Emre Kaya konser maratonunda

Ünlü popçu ve yeni arabeskçi Emre Kaya, çıktığı konser maratonunda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Ünlü popçu ve yeni arabeskçi Emre Kaya, çıktığı konser maratonunda sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Tüm eserlerini dinleyenlerinin vokalistliğinde seslendiren Emre Kaya, kendine has yorumunun yanı sıra sahne performansıyla da sevenlerinin gönlündeki yerini perçinliyor.

Arabesk müziğin duayenlerine ait birbirinden değerli eserleri Usta Şarkılar projesi ile sevenleriyle buluşturan, projenin yorgunluğunu atamadan sahneden sahneye koşan Emre Kaya, bir yandan da yeni şarkısının hazırlıkları için ünlü aranjör Erhan Bayrak ile stüdyoda sabahlıyor.

Sahneye hayranlarının çığlık çığlığa tezahüratlarıyla çıkan ünlü popçu, enerjisiyle hayranlarının alkış tufanına yakalanıyor.

Mütevazı kişiliğiyle kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını geri çevirmeyen ünlü sanatçı, Arnavutköy festivalinde zor anlar yaşadı. Güvenlik koridorunu ve korumaları aşarak sahneye fırlayan Emre Kaya fanatikleri, onun arka kapıdan kaçırılarak götürülmesine neden oldu. Ünlü sanatçının, "Böyle durumlarda çok üzülüyorum ancak, tek bir sevenimin dahi burnunun kanaması benim canımı acıtır" dediği öğrenildi.

Mayıs ayı boyunca Sakarya, Antalya, Bodrum, İstanbul, Burdur, Kocaeli ve Tokat'a kadar yurt içinde adeta mekik dokuyan Emre Kaya, 4 Haziran'da da Hollanda'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü popçu ve yeni arabeskçi Emre Kaya, Hollanda dönüşü Bodrum, Konya Selçuklu Festivali ve Didim gibi birçok kentte konserlerine devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Emre Kaya konser maratonunda - Son Dakika


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