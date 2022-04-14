Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu

14.04.2022 01:10
Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu

Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir engelliler ile Beykoz AKDEM'de düzenlenen iftar yemeğinde buluştular. Birlikte dua edip oruç açan engelliler ve sanatçılar daha sonra şarkılarla eğlenceli vakit geçirdiler. Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın tekerlekli sandalye ve ramazan ayı için hazırlanan erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği ve Beykoz Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettikleri "İftar Soframızda Ramazan'nın Bereketini Birlikte Paylaşalım" sloganıyla, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Almanya - Holanda temsilcisi Benan Yontar, iş insanı Birol Uçan ve Almanya Glückstein İmmobilen firması sahibi Ahmet Kirmen'nin bağışlarıyla gerçekleşen iftar yemeğinde engelliler ve sanatçılar bir araya geldiler.

Beykoz Belediyesi'nin Çubuklu'daki "Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi" AKDEM'deki iftar yemeğine Beykozlu sanatçı Yılmaz Morgül ile Engelsiz Yaşam Vakfı İstanbul Anadolu Yakası temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Hilal Özdemir'de konuk sanatçılar olarak katıldılar. Birlikte dualar ederek iftar yapan engelli ve sanatçılar daha sonra iki sanatçının şarkıları ile eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, başkan yardımcısı Av.Edip Önder, muhasip üye Arif Işık ile Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat'ın da katıldıkları iftar yemeğinde ihtiyaç sahiplerine Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından tedarik edilen tekerlekli sandalye ve ramazan erzak kolisi dağıtıldı. Sanatçılar Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir erzak kolilerini sahiplerine bizzat teslim ettiler.

ŞARKILARLA EĞLENDİLER

Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir söyledikleri şarkılarla salonu dolduran engelliler ve yakınlarına unutamayacakları bir gece yaşattılar. Şarkıların yanı sıra engellilerle sohbet eden iki sanatçı toplumdaki herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çektiler. Yılmaz Morgül "Ben bir Beykozlu hemşehrinizim. Sizlerle bir arada olmaktan ve Engelsiz Yaşam Vakfı'nın gönüllüsü olarak mutluluk duydum" dedi. Salonda bulunan engelli bir nişanlı çift ile de ilgilenen Morgül onlara nikah şahidi olma sözü de verdi.

Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu
Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu
Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu
Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu

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Engelsiz Yaşam Vakfı, Hilal Özdemir, Yılmaz Morgül, İftar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Engelliler ve Sanatçılar İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika


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