Yılmaz Morgül Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
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Yılmaz Morgül Çocukları Sevindirdi

14.09.2022 23:09
Yılmaz Morgül Çocukları Sevindirdi

Engelsiz Yaşam Vakfı'nda düzenlenen törenle yeni eğitim dönemine başlayan elli çocuğa okul kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Vakıf dostu ve Türk sanat müziğinin ünlü ismi Yılmaz Morgül'ün bağışı ile alınan okul çantası, okul forması, suluk, beslenme çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan ürünler, törene katılan çocuklara Yılmaz Morgül, vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyesi sanatçı Hilal Özdemir, bağışçı Sevda Keser ve Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat tarafından teslim edildi.

Türk sanat müziğinin ünlü ismi Yılmaz Morgül yaptığı yardımlar ve yardım kuruluşları için verdiği ücretsiz konserlerle dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı bu kez Engelsiz Yaşam Vakfı'na okul çocuklarına dağıtılmak üzere okul çantası, okul formaları ve kırtasiye malzemeleri bağışı yaptı. Vakfın merkezinde düzenlenen törende elli engelli ve eğitim desteği ihtiyacı olan çocuklara okul malzemeleri dağıtıldı.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, yönetim kurulu üyelerimiz değerli sanatçı Hilal Özdemir, Şeniz Ulusoy ve Arif Işık, bağışçı Sevda keser ve Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'ın katıldığı törende Yılmaz Morgül göz yaşlarına hakim olamadı ve oldukça duygusal anlar yaşadı. Beykoz'dan gelen öğrencilere çantaları hediye eden sanatçı bir çantayı da temsili olarak kendi koluna taktı.

Gözyaşları içinde kalan Yılmaz Morgül "Okula giderken annemiz kitap defterlerimizi kumaş veya naylon torbalara koyardı. Okul çantası nedir görmedik ve çok zor günler yaşadık. Bunu da her fırsatta dile getiriyorum ki, böyle yardımları neden yaptığım daha iyi anlaşılsın istiyorum" dedi. Öğrencilere okul çantaları, okul formaları, defterler, boya kalemleri, kalemtraş, silgi, kağıt mendil ve suluk ile ayrıca "Bebeten" firmasından hijyen maddeleri olan pudra, sabun ve benzeri malzemeler verildi.

Törende ayrıca Almanya Mannheim'da yaşayan Emel Yasak, Aynur Beder ve Sevda Keser, tarafından Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağışlanan iki adet aküsüz tekerlekli sandalye, Beykoz Engelliler Derneğine Bağlı "Engelli Bireylere" ulaştırılmak üzere Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan, bağışçı Sevda Keser, yönetim kurulu üyeleri Şeniz Ulusoy ve Arif Işık tarafından Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat'a teslim edildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Yılmaz Morgül, Hasan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül Çocukları Sevindirdi - Son Dakika

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