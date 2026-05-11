Engin Polat\'ın 3 dakika içerisinde sildiği paylaşım: Masanın üzerinde detay bomba

Son dönemde ayrılık iddialarıyla konuşulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, yaptıkları paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmemişti. Çiftin kısa süre önce yeniden barıştığı ortaya çıkarken, sosyal medyada paylaştıkları içerikler de dikkat çekmeye devam etti.

PAYLAŞIMINDAKİ DETAY GÖZDEN KAÇMADI

Engin Polat, dün akşam Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Paylaşımda cinsel gücü artırıcı bir ilacın görünmesi kısa sürede kullanıcıların dikkatini çekti. Durumu fark eden Engin Polat’ın paylaşımı dakikalar içinde sildiği görüldü. Ancak ekran görüntüsü alan sosyal medya kullanıcıları görüntülerin yayılmasına engel olamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem olurken, çiftin birkaç gün önce sarmaş dolaş görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaşanan bu olay da magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.