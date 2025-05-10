Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim

Enrique Iglesias\'tan Türkiye\'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim

Latin müziğinin Grammy ödüllü yıldızı Enrique Iglesias, Mısır'ın turistik bölgesi Sharm El Sheikh'te verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Ünlü sanatçı, konser öncesi yaptığı açıklamada Türkiye'yi özlediğini belirterek, ''Ezan sesinden çok etkilendim'' sözleriyle dikkat çekti.

10.05.2025 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Latin müziğinin dünya çapında tanınan ismi Enrique Iglesias, geçtiğimiz günlerde Mısır'ın gözde tatil merkezlerinden Rixos Radamis Sharm El Sheikh'te sahne aldı. Yaklaşık 6000 kişinin izlediği dev organizasyon, sadece müzikseverlerin değil, kültürel turizmle ilgilenen çevrelerin de büyük ilgisini çekti.

BÖLGE TURİZMİNE KÜLTÜREL DESTEK

Organizasyon, turistik destinasyonların kültürel etkinliklerle desteklenmesinin güzel bir örneği olarak öne çıktı. Iglesias'ın sahnesi, bölgedeki uluslararası etkinliklerin çeşitliliğini artıran ve Mısır turizmine canlılık kazandıran önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, hem Iglesias'ın performansına hem de otelin etkileyici atmosferine hayran kaldı.

EZAN SESİNDEN ETKİLENDİ, BESTE YAPMAYA ÇALIŞTI

Konser öncesinde Hürriyet gazetesine özel açıklamalarda bulunan Grammy ödüllü sanatçı, Türkiye ziyaretine dair unutamadığı bir anısını da paylaştı. İlk kez duyduğu ezan sesinin kendisinde büyük bir iz bıraktığını dile getiren Iglesias, şu sözleri kullandı: Türkiye'ye ziyaretinde ezan sesinden çok etkilendiğini belirten sanatçı " Çırağan Sarayı'ndaki odamda uyurken sabah ezanını duydum. Hemen yataktan kalıp sabahın o vakti kalem kağıdı elime alıp duyduklarımı notalara döküp bestesini çıkarmaya çalıştım. Muazzam bir duyguydu. Ezandan çok etkilendim ve gerçekten bu sesi özledim" dedi.

ENRİQUE IGLESİAS'TAN KÜLTÜRLER ARASI BAĞLANTIYA GÜÇLÜ MESAJ

Konser sonrası oldukça enerjik ve keyifli görünen Iglesias, gastronomi konusuna da değindi. Özellikle Türk mutfağına duyduğu ilgiyi gizlemeyen sanatçı, Ortadoğu mutfağını beğendiğini sözlerine ekledi. Iglesias şu ifadeleri kullandı, "Türk ve Ortadoğu mutfağı birçok kültürün temsilcisi. Çocuklarım özellikle Türk lokumunu çok seviyor" dedi.

Enrique Iglesias, Kültür Sanat, Türkiye, Magazin, Müzik, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Magazin Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • atik:
    Helal yani ,buradaki bazı şarkıcı bozuntuları da ezan sesine tahammül edemiyor. 115 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kamalistler bunu begenmedi 71 16 Yanıtla
  • Yuksel Kalinci:
    Zaten öyle olmuyor mu, sahip olduğun şeyin değerini kaybettikten sonra anlarsın 56 4 Yanıtla
  • Halis demir:
    BU ÜLKEDE EZAN SESİNİ YUHALAYAN SELANİKLİLER UTANSIN. 26 6 Yanıtla
  • Oooo:
    Adam dinlemek için yataktan fırladım diyor bizdeki bazı istanbul bölgesindeki halkta camiiye itiraz için mahkemeye gider 28 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Aman ha sadece ezan sesinden etkilen, İçine girersen görürsün Kuran başka, kuranı kullanlar başla ,bence sadece sesi dinle. 8 17 Yanıtla
  • özgür:
    ALLAH HİDAYETE ERDİRSİN ALLAH HİDAYETE ERMİŞ OLANLARADA ELİNDEKİ DEĞERİ ANLAMAYI YAŞAMAYI NASİP ETSİN ALLAH DİNİ DİNDARDAN DEĞİLDE KENDİ KAYNAĞINDAN ÖĞRENMEYİ ANLAMAYI DİNDARA OLAN DÜŞMANLIĞIN ASLINDA DİNE OLMADIĞINI ANLAMAYI NASİP ETSİN ALLAH DİNE DÜŞMAN OLDUĞU HALDE DİNDARA DÜŞMANMIŞ GİBİ DAVRANANLARADA DOĞRU YOLA ERDİRSİN KALPLERİNDEKİ KİN VE NEFRETİ HAYIRA ÇEVİRSİN BARIŞA HUZURA BU ÜLKENİN ÇOK İHTİYACI VAR 12 2 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Üstad sen "la ilahe illallah muhammedun rasulullah" de daha ne ilhamlar gelir de besteler yaparsın. 11 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Laiklik karşıtı bir açıklama :) 9 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

23:16
Hindistan’dan, “Pakistan ateşkesi ihlal etti“ suçlaması
Hindistan'dan, "Pakistan ateşkesi ihlal etti" suçlaması
22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 00:14:56. #7.13#
SON DAKİKA: Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.