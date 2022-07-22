Ensest İlişki İddiası Sonrası Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Ensest İlişki İddiası Sonrası Flaş Gelişme!

22.07.2022 17:00
Ensest İlişki İddiası Sonrası Flaş Gelişme!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, bir süredir 'aile içi istismar' iddialarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Martin'in, yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile yedi ay boyunca ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı "Tüm iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı" dedi. İşte detaylar...

İki hafta önce Porto Riko'daki bir yargıcın, dünyaca ünlü pop ikonu Ricky Martin'e karşı 'aile içi istismar' nedeniyle bir uzaklaştırma kararı çıkardığı ortaya çıkmış, ancak istismara uğradığı söylenen kurbanın adı daha önce açıklanmamıştı.

Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, "Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek" demişti.

'YEĞENİYLE İLİŞKİ YAŞADI' İDDİASI

İspanyol gazetesi Marca'ya göre; Ricky Martin'in erkek kardeşi Eric Martin, söz konusu şikayette bulunan kişinin şarkıcının yeğeni olan 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez olduğunu söyledi. Ricky Martin'in, yedi ay boyunca yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile ilişki yaşadığı ve ilişkileri süresince de Sanchez'e fiziksel ve psikolojik şiddet gösterdiği iddia edildi.

Ensest İlişki İddiası Sonrası Flaş Gelişme!

DAVADAN ZAFERLE AYRILDI

Yeğeni Dennis Yadiel Sanchez tarafından taciz ve fiziksel şiddet ile suçlanan Ricky Martin kendisine açtığı davadan zaferle ayrıldı.

Ricky Martin'in yeğeni Dennis Yadiel Sanchez, mahkemeye sunduğu tüm iddiaları geri çekti.

"SANCILI VE YIKICI BİR SÜREÇTİ"

Martin açıklamasında "Tüm iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı. Ama ben doğruları söyleyeceğim, çok sancılı bir süreçti. Ailem, arkadaşlarım ve benim için çok yıkıcı bir dönemde. Bunun kimsenin başına gelmesini istemem" dedi.

RİCKY MARTİN KİMDİR?

Ricky Martin (d. Enrique Martín Morales, 24 Aralık 1971, San Juan), dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Dünya çapında 55 milyon albüm satışıABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti.Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da eşcinsel olduğunu açıklamıştır.

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Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
Kaynak: Snob Magazin

Ricky Martin, Porto Riko, Marca, Porto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ensest İlişki İddiası Sonrası Flaş Gelişme! - Son Dakika

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