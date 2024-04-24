Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'da çocuklarla sokaklarda marş söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'da çocuklarla sokaklarda marş söyledi

Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan\'da çocuklarla sokaklarda marş söyledi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla beraber sokaklarda marş söyleyerek halkla iç içe kutlama yaptı. Beşikçioğlu'nun samimi görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

24.04.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda en çok öne çıkan isimlerden biri de Behzat Ç ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sabahın erken saatlerinde çocuklarla beraber sokaklarda marş söyledi.

Halkla iç içe şarkılarla 23 Nisan'ı kutlayan başarılı oyuncunun o hallerine sosyal medyada yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Kimi "Hasret kaldığımız devlet adamı" derken kimi "Özlediğimiz görüntüler" dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun halkla ve çocuklarla iç içe samimi hallerine beğeni yağdı ve görüntüler hızlıca sosyal medyada yayıldı.

Kaynak: Magazinkolik

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan, Çocuk, Magazin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'da çocuklarla sokaklarda marş söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 02:10:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'da çocuklarla sokaklarda marş söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement