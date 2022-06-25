Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi

25.06.2022 12:02
Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi

Deneyimli oyuncu Erkan Petekkaya, yeni projesi Son Gün'ün çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevenlerini korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Erkan Petekkaya Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden dizide herkesi korkutan bir olay yaşandı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Magazin Burada'nın haberine göre, Erkan Petekkaya, çekim esnasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Dizinin çekimlerine iptal edilirken başarılı ismin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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