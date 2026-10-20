Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş! Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış - Son Dakika
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Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş! Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış

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Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş! Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış
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Erkan Petekkaya, bazı projelerin sözleşmelerine yüzüğünü çıkarmamak için özel madde koydurduğunu açıkladı. Oyuncu, parmağındaki yüzüğü ileride torununa bırakacağını söyledi.

Erkan Petekkaya, konuk olduğu programda yüzüğünü rol gereği çıkarmak istemediğini anlattı. Bazı sözleşmelerine bu konuda özel madde eklettiğini söyleyen oyuncu, parmağındaki yüzüğü ileride torununa bırakmayı düşündüğünü de açıkladı.

“BUNU ÇIKARMAM” DİYE MADDE KOYUYOR

TV100’de Mesut Yar ve Ozan Zeybek’in sunduğu “İki Arada” programına konuk olan Erkan Petekkaya, rol aldığı yapımlarda parmağındaki yüzüğü çıkarmamaya özen gösterdiğini söyledi. Oyuncu, “Oynadığım her şeyde parmağımda yüzük durur. Bazı sözleşmelerimde ‘Bunu çıkarmam’ diye madde vardır. Dönem dizisiyse mecburen çıkarırım” dedi.

OĞLUNA DOĞDUĞU GÜN YÜZÜK YAPTIRDI

Petekkaya, oğlu dünyaya geldiğinde ona özel bir yüzük yaptırdığını ve yüzüğü 18 yaşına geldiğinde hediye ettiğini anlattı. Oğlunun yüzüğü tarzına uygun bulmadığı için takmadığını, ancak onu değerli bir yerde sakladığını belirten oyuncu, kendi parmağındaki yüzüğü de torununa bırakmayı planladığını söyledi.

“Oğlum ilk doğduğu gün bir yüzük yaptırdım; ‘18 yaşına geldiğinde ona vereceğim, bizden ona yadigar kalsın’ dedim. Doğduğu gün aldığım o yüzüğü, 18 yaşına geldiğinde ona verdim. Şimdi tarzı olmadığı için takmıyor ama en değerli yerine koymuş duruyor. Onu ona verdiğim gün de bu parmağımdakini aldım; bu da torunuma inşallah” ifadelerini kullandı.

Erkan PetekkayaMagazinDiziSon Dakika

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SON DAKİKA: Erkan Petekkaya sözleşmesine bile eklemiş! Parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış - Son Dakika
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