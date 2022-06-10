Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yaz turnesinin startını dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseriyle verdi.

Gündüz yağan yağmura rağmen Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserini "Deli Divane" isimli şarkısıyla açan Evgin, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik coşkulu koro eşliğinde söyledi. Sanatçı konserini, tüm açık havanın ayakta söylediği, "İzmir Marşı" ile sonlandırdı.

Erol Evgin yaz turnesi programında; 24 Temmuz'da Çeşme'de, 2 Ağustos'ta Bodrum'da, 13 Ağustos'ta İstanbul'da, 19 Ağustos'ta Altınoluk'ta, 27 Ağustos'ta Ankara'da konser verecek. - BURSA