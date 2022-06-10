Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu - Son Dakika
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Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu

10.06.2022 09:13
Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yaz turnesinin startını dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseriyle verdi.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, yaz turnesinin startını dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konseriyle verdi.

Gündüz yağan yağmura rağmen Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserini "Deli Divane" isimli şarkısıyla açan Evgin, gece boyunca şarkılarını 3 bin kişilik coşkulu koro eşliğinde söyledi. Sanatçı konserini, tüm açık havanın ayakta söylediği, "İzmir Marşı" ile sonlandırdı.

Erol Evgin yaz turnesi programında; 24 Temmuz'da Çeşme'de, 2 Ağustos'ta Bodrum'da, 13 Ağustos'ta İstanbul'da, 19 Ağustos'ta Altınoluk'ta, 27 Ağustos'ta Ankara'da konser verecek. - BURSA

Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu
Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu
Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu
Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu
Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu

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Kaynak: İHA

Erol Evgin, Bursa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erol Evgin'in yaz turnesinin ilk durağı Bursa oldu - Son Dakika
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