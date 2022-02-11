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Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek - Son Dakika

Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek

11.02.2022 14:25

Yapımcı Erol Köse, eşi Fulden Köse'ye 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istemiyle açtığı boşanma davasını kazandı. Uzun yıllardır çekişmeli devam eden dava sonuçlandı. Fulden Köse'nin davasını reddeden mahkeme, Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Ünlü yapımcı Erol Köse, 3 yıl önce öğretmen eşi Fulden Köse; zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmıştı. Çiftin yıllar süren davası sonuçlandı.

"SİSTEMATİK İŞKENCEYE MARUZ KALDI"

Sözcü'de yer alan habere göre, evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid, migren, boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını söyleyen Fulden Köse boşanma dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını anlatmıştı. Dilekçede, "Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir" denilmişti.

Erol Köse, eşine açtığı boşanma davasını kazandı! Tam 175 bin TL tazminat alacak

EROL KÖSE KARŞI BOŞANMA DAVASI AÇTI

Eşinin davasının ardından karşı boşanma davası açan Erol Köse ise tazminat talebinde bulundu. Yaklaşık 3 yıldır devam eden gizlilik kararı bulunan çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı.

FULDEN KÖSE, EROL KÖSE'YE 175 BİN TL ÖDEYECEK

Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 Milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi. Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.

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Son Dakika Magazin Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek - Son Dakika
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