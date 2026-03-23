Erol Köse ile ilgili dikkat çeken iddia! Ölmeden 1 hafta önce bunu yapmış

23.03.2026 18:22
İstanbul'da yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından şarkıcı Yaşar İpek'ten dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İpek, "Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce Musiki Eseri Sahipleri Grubu'ndan eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş." dedi.

İstanbul Sarıyer'de yapımcı Erol Köse, 16'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti. Köse'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerinin olduğu ve son günlerde evden çıkmadığı öğrenildi.

YAŞAR İPEK'TEN ÇARPICI SÖZLER

Erol Köse'nin ölümünden sonra çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Şarkıcı Yaşar İpek, Köse'nin 1 hafta önce eserlerinin tüm haklarını kızına devrettiğini öğrendiğini söyledi.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN TÜM HAKLARINI KIZINA DEVRETMİŞ"

İpek şu ifadeleri kullandı: "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş."

Kaynak: DHA

