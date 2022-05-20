Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu - Son Dakika
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Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu

20.05.2022 17:22
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu

Yıldırım'da Bayrak Alanını dolduran vatandaşlar, sanatçı Ersay Üner'in konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Yıldırım'da Bayrak Alanını dolduran vatandaşlar, sanatçı Ersay Üner'in konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Yıldırımlılara özel festival düzenledi. Bayrak Alanı'nda düzenlenen konsere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Ersay Üner konseri öncesi Grup Vira sahne alarak Yıldırımlılara Karadeniz şarkılardan oluşan bir müzik ziyafeti sundu. Sevilen şarkılarıyla Ersay Üner Yıldırımlı gençlere unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşattı.

Türk milletinin esareti kabul etmeyerek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yaktığı istiklal ateşinin ilk adımı olan Ulu Önder'in Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının desteği ve millet iradesinden alınan güçle başlatılan Milli Mücadele neticesinde binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluk içerisinde kazanılan zaferlerin bütün dünyaya gücümüzün gösterildiği, kahramanlık destanının başlangıcı olan 19 Mayıs dünyadaki tek gençlik ve spor bayramıdır" diye konuştu.

Ünlü sanatçı Üner, kendilerini Yıldırımlı gençlerle buluşturduğu için Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür edip gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. - BURSA

Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu
Ersay Üner Yıldırımlıları coşturdu

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Kaynak: İHA

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