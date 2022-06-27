Erzincan'da Cem Adrian rüzgarı esti

Kendi şarkılarının yanı sıra türkülere getirdiği özgün yorumlarla da dinleyicileri etkileyen Cem Adrian, Erzincan halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Cem Adrian konserine Erzincanlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, Cem Adrian'ın seslendirdiği şarkılarla zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 5 oktavlık sesi ile dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Erzincan'da binlerce kişiye unutulmaz bir konser verdi. Konseri izlemeye gelenler Adrian'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ünlü sanatçı Cem Adrian, kendine has yorumuyla söylediği türkülerle izleyenleri adeta mest etti.

Cem Adrian, vatandaşların yoğun ilgisinin mutluluk verici olduğunu ifade ederken, konsere gelen vatandaşlar ise, Cem Adrian'ı çok sevdiklerini söyleyerek, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ERZİNCAN