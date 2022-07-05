Erzincan 'da sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde sıcak hava balon turu ile "Color Fest" (Boya festivali) etkinliği yapıldı. Erzincan Kapadokya 'yı aratmadı.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Erzincan, Magazin, Son Dakika

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