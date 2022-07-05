Erzincan Kapadokya'yı aratmadı - Son Dakika
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Erzincan Kapadokya'yı aratmadı

05.07.2022 00:57
Erzincan Kapadokya'yı aratmadı

Erzincan'da sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde sıcak hava balon turu ile "Color Fest" (Boya festivali) etkinliği yapıldı.

Erzincan'da sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde sıcak hava balon turu ile "Color Fest" (Boya festivali) etkinliği yapıldı. Erzincan Kapadokya'yı aratmadı.

Ekşisu mesire alanında düzenlenen etkinlikte, sıcak hava balonları, paramotor, motor ve yamaç paraşütü gösterilerinin yanı sıra boya festivali gerçekleştirildi.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde alanda katılımcılara kırmızı ve beyaz boya dağıtıldı. Organik toz boyaları birbirine atan yüzlerce katılımcı, müzik eşliğinde doyasıya eğlenceli gün geçirdi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Erzincan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erzincan Kapadokya'yı aratmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Kapadokya'yı aratmadı - Son Dakika
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