Esengül\'ün hayatı film oluyor: Farah Zeynep Abdullah ve Serenay Sarıkaya düşünülüyor

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Akkaya Prodüksiyon tarafından çekilmesi planlanan filmde Esengül'ü oynaması için düşünülen iki isim ise Farah Zeynep Abdullah ile Serenay Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre "Taht Kurmuşsun Kalbime " isimli şarkısıyla altın plaklar kazanan ve uğruna dönemin kabadayıların birbirine girdiği arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Esengül'ün hayatı film oluyor.

Film ile ilgili olarak açıklama yapan Akkaya Prodüksiyon sahibi Ahmet Akkaya, dönemin yakın tanıkları ile senaryo için çalışmaların başladığını söyledi. Esengül ile özdeşleşen ve şimdiye kadar 100'e yakın şarkıcının seslendirdiği " Taht Kurmuşsun Kalbime" şarkısının söz yazarı Şemsettin Polat ise o dönemle ilgili olarak " Çok güzel sesi vardı. Altın plaklar kazandı,yoluna güller dökülüyordu. Sonu keşke böyle olmasaydı" dedi.

MEZARI İÇLER ACISI HALDE

'Taht Kurmuşsun Kalbime', 'Beterin Beteri Var', 'Tanrım Beni Baştan Yarat' gibi milyonlar satan plaklar çıkaran şarkıcının mezarı ise içler acısı halde bulunuyor.

NASIL ÖLMÜŞTÜ ?

İş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu ölen Esengül için hala yaşıyor diye efsaneler de yaratıldı. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmi kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedildi.