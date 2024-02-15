Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda Sevgililer Günü'nde 35 çift evlendi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda Sevgililer Günü'nde 35 çift evlendi

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı\'nda Sevgililer Günü\'nde 35 çift evlendi

Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Aşklarını özel bir günde ölümsüzleştirmek isteyen Esenyurtlu 35 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

15.02.2024 10:50  Güncelleme: 11:08
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Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı, Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Aşklarını özel bir günde ölümsüzleştirmek isteyen Esenyurtlu 35 çift, dünya evine girmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

Esenyurt'ta 14 Şubat'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen 35 çift, aylar öncesinden randevu alarak Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'na akın etti. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen çiftler, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçti. Evlenmek için bugünü bekleyen çiftler, 14 Şubat'ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdırdı. Sabah saat 10.00'da başlayan ve gün boyu süren nikah merasimlerinde 4 nikah memuru görev yaptı. Çiftlere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt adına günün anısına kırmızı gül hediye edildi.

"Çok mutluyuz"

Hayatlarının en özel günlerinde heyecanları yüzlerinden okunan Sezer ve Öznur Yağcı çifti, "14 Şubat'ta evlendiğimiz için çok mutluyuz. Özel bir gün olarak bu günü seçtik. Çok güzel bir gün" diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a bu mutlu günlerinde yaptığı anlamlı jest için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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