Eser Yenenler... 'ÇOK CİDDİ BİR PİSKOPATLA BİRLİKTEYİM!' - Son Dakika
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Eser Yenenler... 'ÇOK CİDDİ BİR PİSKOPATLA BİRLİKTEYİM!'

03.10.2022 16:37
Eser Yenenler... 'ÇOK CİDDİ BİR PİSKOPATLA BİRLİKTEYİM!'

Magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Programda, Eser Yenenler'in Levent'te diskosu olan ve bolca parti verdiği villası gündeme geldi. Berfu Yenenler, Eser Yenenler'in bir dönem çok konuşulan parti eviyle ilgili yaptığı itirafla şaşırttı.

ESER'İN VİLLASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Doğu Demirkol'un programına konuk oldu.

Eser Yenenler'in Levent'te diskosu da olan ve bolca parti verdiği villası gündeme geldi.

O dönem Bahar- Nihal Candan kardeşlerle de yakalanan Yenenler uzun süre gündemde kalmış hatta bu partiler yüzünden Murat Boz ve Aslı Enver'in kavga ettiği iddia edilmişti.

Berfu Yenenler "Ev partisi dönemleriydi meraktan mesaj attım" dedi.

Şu sıralar sosyal medya fenomeni olan Berfu Yenenler ünlü isimle tanıştıktan sonra Levent'teki o evde oturmak istememiş.

"BEN O EVİ DAĞITTIM"

Berfu Yenenler'den o evle ilgili yıllar sonra itiraf geldi.

Berfu Yenenler açıklamasında "Ben o evi dağıttım, kırdım çekiçle balyozla, gerçekten o evi günahlarıyla başkasına verdik" dedi.

Eser Yenenler ise "Yuvayı kırdı başka yuva yaptı. Bu konuya nasıl geldik ya?" dedi.

Yenenler "Çok ciddi bir psikopatla birlikteyim" dedi.

"BİZİM ARAMIZDA PROBLEM DEĞİL"

Komedyen, "Sosyal medya İbrahim Büyükak'la bizi, nikah şahidi olmamızı bekliyordu.

Bizim aramızda problem değil. Güzel bir evlilik varken, olmayan bir problem büyüdü" diye konuştu.

YORUMLAR
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Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum
Kaynak: Magazinkolik

Berfu Yenenler, Doğu Demirkol, Eser Yenenler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eser Yenenler... 'ÇOK CİDDİ BİR PİSKOPATLA BİRLİKTEYİM!' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eser Yenenler... 'ÇOK CİDDİ BİR PİSKOPATLA BİRLİKTEYİM!' - Son Dakika
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