Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı - Son Dakika
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Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı

14.09.2022 21:01
Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı

Hadise, 4 aylık evliliğini bitirmek için harekete geçti. Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığı iddia edilen ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, boşanma davası açıldığını doğruladı.

Hadise ve bir süreden bu yana sorun yaşadığı eşi Mehmet Dinçerler resmen boşanıyor. Konserinde ağlaması ve ardından yaptığı dans çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bugün boşanma davası açtı.

DAVA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Hadise cephesinden boşanma davası sonrası ilk açıklama da geldi. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Snop Magazin'e yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İkilinin çocuk meselesi yüzünden tartıştığı ve Hadise'nin evi terk ettiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre büyükler araya girdi ve Hadise eve geri döndü. Ama yüzükler çıktı, sosyal medya paylaşımları da kesildi. Çift uzun süredir de birlikte görülmedi. Eşi Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sahne performanslarına karıştığı iddiasının dolaştığı sırada Hadise'den yürek hoplatan bir paylaşım geldi. Sahnede dans ettiği anları paylaşan Hadise'nin iç çamaşırının görünmesi ve dans ederken dilini çıkardığı anlara ise hayranlarından yorum yağdı. Boşanma aşamasında olduğu iddia edilen çift 4 aydan bu yana evliydi.

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Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor! İddiaları doğruladı - Son Dakika


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