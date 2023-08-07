Eşim Benzerim Yok Furkan Kimdir? İnstagram Hesabı Ne? - Son Dakika
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Eşim Benzerim Yok Furkan Kimdir? İnstagram Hesabı Ne?

07.08.2023 17:46

Eşim Benzerim Yok yarışmasında yer alan Furkan Kansoy'un hayatı ve İnstagram hesabı merak konusu oldu. Furkan Kansoy, Eskişehir'de doğmuş olup İstanbul'da yaşamaktadır. İnstagram hesabında @furkankansoy1 kullanıcı adıyla 22 bin takipçisi bulunmaktadır.

Eşim Benzerim Yok programı hafta içi her gün Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Sevilen yarışmanın sunuculuğunu Burcu Esmersoy gerçekleştirmektedir. 12 yarışmacının 10 hafta boyunca mücadele edeceği yarışma, yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Her hafta yeni bir yarışmacının dahil olduğu Eşim Benzerim Yok programında yer alan yarışmacılardan Furkan izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Furkan Kansoy'un hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Eşim Benzerim Yok Furkan kimdir? Eşim Benzerim Yok Furkan İnstagram hesabı ne? Furkan Kansoy sevgilisi kim?Detaylar haberimizde...

EŞİM BENZERİM YOK PROGRAMININ KONUSU NE?

12 yarışmacı, 10 hafta boyunca sürprizlerle dolu bir evde büyük ödülü kazanmak için yetenek, zeka ve stratejilerini yarıştıracak, yarışmadan heyecan hiç eksik olmayacak.

Günlerinin yaklaşık 8 saatini sürprizlerle dolu evde geçirecek olan yarışmacıların yarışmayı kazanmak için iyi yemek yapmaları, yetenekli olmaları veya zeka oyunlarında galip gelmeleri yeterli olmayacak, aynı zamanda haftanın 5. gününde gerçekleşecek elemeleri de başarıyla atlatmaları gerekecek. Bu da yalnızca yetenek ve zeka değil; aynı zamanda rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmeyi, doğru ittifakları kurmayı ve rakiplerle doğru ilişkiler kurmayı gerektirecek. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın ödülüne sahip olabilecekken, yarışmanın kazananı da büyük para ödülünün sahibi olacak.

EŞİM BENZERİM YOK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eşim Benzerim Yok yarışması hafta içi her gün 14.30'da FOX'ta yayınlanmaktadır.

EŞİM BENZERİM YOK FURKAN KİMDİR?

Eşim Benzerim Yok yarışmasında yer alan Furkan hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Furkan Kansoy, Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adından söz ettiren Kansoy İnstagram'da 22 bin takipçiye sahiptir. Eşim Benzerim Yok programının iddialı yarışmacıları arasında yer alan Furkan Kansoy, İstanbul'da yaşamaktadır.

EŞİM BENZERİM YOK FURKAN İNSTAGRAM HESABI!

Eşim Benzerim Yok Furkan Kansoy'un İnstagram'da @furkankansoy1 kullanıcı adıyla 22 bin takipçiye sahiptir.

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Eşim Benzerim Yok, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşim Benzerim Yok Furkan Kimdir? İnstagram Hesabı Ne? - Son Dakika


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