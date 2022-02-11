Eşinden Tazminat Alarak Boşandı

Mahkeme üç yılın sonunda Erol Köse ve Fulden Köse'nin boşanmasına karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı.

MAHKEME FULDEN KÖSE'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi.

EROL KÖSE'YE 175 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Erol Köse'nin açmış olduğu Boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplamda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse "Yaşasın adalet" diyerek adliyeden ayrıldı.