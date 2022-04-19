Eşinin Doğum Gününü Romantik Tatil Pozlarıyla Kutladı - Son Dakika

Neslihan Atagül ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da birlikte rol alacaklarını duyurmuştu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti yeni dizi anlaşmasına imza atar atmaz soluğu Seyşeller'de almıştı.

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile romantik pozlarını paylaşarak eşinin doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesabından Kadir Doğulu (40) ile çekilen karelerini art arda takipçilerinin beğenisine sunan Atagül, gönderisine "İyi ki doğdun sevgili'm. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum ??" notunu düştü.

Başarılı oyuncunun yaklaşık 500 bin beğeni alan gönderisine binlerce de yorum yapıldı.