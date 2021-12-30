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Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı - Son Dakika

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı

30.12.2021 09:28

Sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ, eşiyle her paylaşım yaptığında kötü eleştirilerin hedefi oluyor. Altuğ, bir takipçisinin "Eşek kadar kadın, çocuk yaşta adamla evlendi" yorumunu görünce adeta çileden çıktı.

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında olan Çocuklar Duymasın'da "Meltem" karakteriyle üz kazanan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük olan Yağmur Atacan'la 14 yıl önce nikah masasına oturmuştu.

GELEN YORUM HERKESİ KIZDIRDI

Evlendiği günden bu yana, eşiyle arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ, yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalıyor. Son olarak eşi ve kızıyla duygusal bir paylaşım yapan Altuğ'a gelen yorum başta ünlü oyuncuyu olmak üzere, birçok kişiyi de kızdırdı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı

"OĞLUNUZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi. Oğlunuz gibi görünüyor vallahi pes" yorumunu yaptı. Yorumu gören Altuğ ise "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun, o zaman ben boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız!" sözleriyle takipçisine cevap verdi.

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yorumunu görünce çıldırdı

TAKİPÇİLERİ DESTEK VERDİ

Birçok takipçi Pınar Altuğ'a destek verirken "Artık kadını rahat bırakın" tarzında yorumlar yaptı.

YORUMLAR
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Çocuklar Duymasın, Yağmur Atacan, Pınar Altuğ, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı - Son Dakika
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