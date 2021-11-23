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Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu - Son Dakika

Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu

23.11.2021 09:56

Geçtiğimiz sene ihanet iddiasıyla ayrılan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti, dün akşam gerçekleşen ödül töreninde pişti oldu. Törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Daner, karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynadı.

9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni dün akşam sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde bir de pişti yaşandı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GİTTİ, ESKİ AŞKIYLA PİŞTİ OLDU

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner, geçtiğimiz sene ihanet yüzünden ilişkilerini noktaladı. Dün akşam düzenlenen törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu. Birbirine yakın masalarda oturan Daner ve Aka birlikte görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

MİRAY DANER: AYNI SEKTÖRDE OLDUĞUMUZ İÇİN KARŞILAŞMAMIZ NORMAL

Ödül töreninden sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Miray Daner, Kubilay Aka ile pişti olmasıyla ilgili "Aynı sektörün içindeyiz tabi ki de denk gelebiliriz. Çok normal bir durum. Bunun konu olması bile çok saçma. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" dedi.

Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner, ödül töreninde pişti oldu
Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu

Oğulcan Engin, Miray Daner, Kubilay Aka, Gazete, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu - Son Dakika
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