Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor All Star'da birleşme sonrası heyecan ve gerilim tam gaz devam ediyor. 8 Nisan Cuma akşamı 72'nci bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya Sema Aydemir ve Ogeday Girişken'in tartışması damga vurdu.

TANSİYON YÜKSELDİ

Ogeday Girişken, "Kadınlar yarışırken erkekler konuşmasın dedin ya. Erkekler yarışırken de kadınlar karışmasın. Yanlış zamanda konuşuyorsun, nabzı yüksek" dedi.

Anıl'la arasına girmesine tepki gösteren Sema Aydemir ise "Ogeday, ben Anıl'la konuşuyorum. Sana ne, sen bir gitsene. Ben argo kullanmadığımı açıklamaya geldim" dedi. Daha da yükselen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek ayrıca. Çarpacağım bir tane göreceksin kadınlığı" ifadelerini kullandı. İkili arasındaki gerilim kısa sürede tatlıya bağlandı.

Bu gelişme sonrası Survivor Sema Aydemir hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

EŞREF APAK İLE EVLİYMİŞ...

Eski kısa mesafe koşucusu olan Sema Aydemir'in, eskiden Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evli olduğu ortaya çıktı. Çift, 2016 yılında boşanmış. Aydemir'in bu evlilikten Ali adında bir oğlu bulunuyor.

Sema Aydemir'in daha önce evlenip boşandığını ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

SEMA AYDEMİR KİMDİR?

35 yaşındaki Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Türkiye'yi atletizm dalında uluslararası alanda temsil eden Aydemir, Heptatlon branşında boy gösterdi ve Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etti.

Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etti ve takımın önemli isimleri arasında yer aldı.

Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istatistik performansta 1.67'lik oran ile liste başında kendisine yer buldu.

Sema Aydemir, 2018 yılında gerçekleştirilen Survivor All Star'da da yer aldı.

400m engelli branşında en iyi derecesini, 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları var.

21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.