İhanet İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu! - Son Dakika
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İhanet İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu!

21.09.2022 15:32
İhanet İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, hakkında geçtiğimiz günlerde çirkin bir iddia öne sürülmüştü. Çıkan iddialar sonrası Derya Balta, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta hakkında, eşini takım arkadaşı Tarık Çamdal ile aldattığı iddia edilmişti.

2007 yılında nikah masasına oturan Hakan Balta ile Derya Balta'nın evliliklerinde, Tarık Çamdal ve ihanet krizi ortaya çıktı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İddialar sonrası Derya Balta sessizliğini bozdu.

Balta, "Hesabını da vereceksiniz o zaman! Öyle kulis olmaz, klavye delikanlılığınızın bedeli olacak elbet" deyip ihanet iddialarına tepki gösterdi.

YARGIYA TAŞINIYOR

Balta ailesinin konuyu yargıya taşıyacakları öğrenildi.

HAKAN BALTA'NIN EŞİ DERYA BALTA KİMDİR?

Derya Balta, Almanya doğumludur. 2008 yılında milli futbolcu Hakan Balta ile dünyaevine girmiştir. Bu evlilikten 2 erkek çocukları dünyaya gelmiştir.

HAKAN BALTA KİMDİR?

Hakan Kadir Balta (d. 23 Mart 1983 Berlin), defans mevkiinde görev almış Türk eski milli futbolcudur.

Hakan Balta, 23 Mart 1983 tarihinde Almanya'nın en büyük şehirlerinden Berlin'de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Küçük yaşlarda futbola ilgi duydu. Henüz 9 yaşında bir amatör kulüpte futbola başlayan Balta, 2000 yılına kadar yani 17 yaşına kadar mahalle aralarında ve amatör kulüplerde futbol oynadı. Uzun yıllar Manisaspor ve Galatasaray'da top koşturdu.

YORUMLAR
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Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: Snob Magazin

Tarık Çamdal, Derya Balta, Hakan Balta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanet İddiası Sonrası Sessizliğini Bozdu! - Son Dakika

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