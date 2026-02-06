Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

Eski kocasının sözleri Müge Anlı\'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
06.02.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın açıklamaları sonrası canlı yayında özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert tepki göstererek ''Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, yakamızdan düşün'' dedi.

Ünlü sunucu Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın açıklamalarının ardından canlı yayında özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

CANLI YAYINDA SERT ÇIKIŞ

Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı, eski eşi Burhan Akdağ'ın YouTube'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından sessizliğini bozdu. Anlı, ATV'de yayınlanan programında isim vermeden kendisi hakkında yapılan yorumlara ve iddialara canlı yayında tepki gösterdi.

Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık

BURHAN AKDAĞ'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Burhan Akdağ, konuk olduğu programda Müge Anlı hakkında, "Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge'ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"HAYATIMDA TANIMADIĞIM İNSANLAR..."

Canlı yayında tepkisini dile getiren Müge Anlı, özel hayatı üzerinden yapılan yorumlara sert çıktı. Anlı, "Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyor, söylüyor. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor. Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz. Ne özel hayatımız kaldı, ne çoluğumuz çocuğumuz kaldı" sözleriyle isyan etti.

"YAKAMIZDAN DÜŞÜN"

Açıklamalarında bu tür iddiaların kendisini ve yakın çevresini üzdüğünü vurgulayan Anlı, "Hayatımızda görmediğimiz insanlar konuşuluyor. Yakamızdan düşün. Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar" diyerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    tayyip haberlerini neden yoruma kapatıyosun la korkak 48 19 Yanıtla
  • Kemal Kemal:
    Bu kadın ne iş 31 4 Yanıtla
  • Seda Güven Seda Güven:
    ESKİ AYRİLMİŞ BİTMİŞ NE İŞ 22 11 Yanıtla
  • Ercan Aydın Ercan Aydın:
    Sen milletin özel hayatının içine didik didik ederken İnsanların bütün Olaylarını rahat rahat TV karşısında ortaya dökersen bırak da millet de seni döksün biraz 29 4 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Ahlaksızlıktan başka bişey değil bu probramlar ülkeyi sosyal çürümüşlüğe götüren probramlar 10 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:55:05. #7.11#
SON DAKİKA: Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.