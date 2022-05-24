Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi - Son Dakika
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Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi

24.05.2022 16:01
Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever, sosyal medya hesabından şuan All Star'da yarışan yakın arkadaşı Berkan için destek istedi. Cansever, "Çok hak ediyorsun Bekom" notunu düştü.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020'i şampiyon olarak tamamlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 Survivor şampiyonunu duyurdu.

"ÇOK HAK EDİYORSUN"

Yarışmaya katılmadan önce fenomen Danla Bilic ile çektiği videolarla tanınan ve yarışmada şampiyon olan Cansever, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Cansever, Survivor All Star'da potaya giren Berkan için "Ömründen bir güne daha çizik atarken; güzel duygularla ve birlik beraberliklerinle daha da güçlendiğini hissederken, aç kalbinin kapısını ve ellerini sonuna kadar, sonsuza kadar. Çok hak ediyorsun Bekom" diyerek destek istedi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki şampiyonu için destek istedi

"HAYATINIZDA ACUN ABİ VARSA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

Yarışmadan sonra Acun Ilıcalı ile görüşmeye devam eden Cemal Can Cansever, geçtiğimiz günlerde de ünlü isimle bir araya geldi. Ilıcalı ile basket maçı izlemeye giden Cansever, sahadan paylaştığı fotoğrafa "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notunu ekledi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki şampiyonu için destek istedi
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Son Dakika Magazin Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi - Son Dakika


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