Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim - Son Dakika
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Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim

04.04.2022 09:31
Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim

Çağatay Ulusoy'un başrollerinde yer aldığı Süslü Korkuluk dizisinde yer alacağı konuşulan Esra Bilgiç, projeden çekilme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgiç, "Önüme koyulan her teklifi evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarına uygun bulmadığım için çekildim" dedi.

Süslü Korkuluk dizisinden ayrıldığını açıklayan Esra Bilgiç sessizliğini bozdu. Bilgiç ortaya atılan "2 kez ücretine zam istedi" haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını sözlerine ekleyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"OYUNCU ARKADAŞLARIMA CESARET VERMESİNİ DİLERİM"

Oyuncu Esra Bilgiç, Süslü Korkuluk dizisinden neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı. Bilgiç, "Önüme koyulan her teklife evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim. Zaten imza atmadığım, yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim. Bir Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum. Bu kararımın tüm oyuncu arkadaşlarıma ve değerli büyüklerime cesaret vermesini temenni ederim. Sevgiler, Esra." dedi.

Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim
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Son Dakika Magazin Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim - Son Dakika


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