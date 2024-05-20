Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım - Son Dakika
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Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım

Esra Dermancıoğlu, Cannes\'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım

Ekranların başarılı oyuncularından Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar ve Dilan Çiçek Deniz 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Tarzlarıyla dikkat çeken oyuncuları hedef alan Esra Dermancıoğlu, 'Ben utandım' diyerek sitem etti. Festivale giden oyuncuların cesur kıyafetlerini eleştiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yayınladığı videoda meslektaşlarına veryansın ederek şunları söyledi: 'Önüme Cannes Film Festivali'yle ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarıçıplak. Çıplaklık çok enteresan biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. 'Hayır biz Türkiye'de develerle gezmiyoruzu' kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik.'

20.05.2024 11:11
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Ekranların başarılı oyuncularından Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar ve Dilan Çiçek Deniz 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Tarzlarıyla dikkat çeken oyuncuları hedef alan Esra Dermancıoğlu, "Ben utandım" diyerek sitem etti.

"ÇIRILÇIPLAK YÜRÜYECEĞİNE İKİ KELİME LAF EDEBİLECEK İNSANLAR GİTSEYDİ"

Festivale giden oyuncuların cesur kıyafetlerini eleştiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yayınladığı videoda meslektaşlarına veryansın ederek şunları söyledi: "Önüme Cannes Film Festivali'yle ilgili görüntüler düşmeye başladı.

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım

Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarıçıplak. Çıplaklık çok enteresan biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. 'Hayır biz Türkiye'de develerle gezmiyoruzu' kanıtlamaya çalışıyoruz.

İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim.

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım

Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim.

O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik."

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım

Kaynak: Magazinkolik

Dilan Çiçek Deniz, Esra Dermancıoğlu, Meryem Uzerli, Birce Akalay, Özge Özacar, Pınar Deniz, Hande Erçel, Instagram, Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım - Son Dakika

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