Esra Dermancıoğlu, Cannes\'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım

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Ekranların başarılı oyuncularından Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay Özge Özacar ve Dilan Çiçek Deniz 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı. Tarzlarıyla dikkat çeken oyuncuları hedef alan Esra Dermancıoğlu, "Ben utandım" diyerek sitem etti.

"ÇIRILÇIPLAK YÜRÜYECEĞİNE İKİ KELİME LAF EDEBİLECEK İNSANLAR GİTSEYDİ"

Festivale giden oyuncuların cesur kıyafetlerini eleştiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yayınladığı videoda meslektaşlarına veryansın ederek şunları söyledi: "Önüme Cannes Film Festivali'yle ilgili görüntüler düşmeye başladı.

Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarıçıplak. Çıplaklık çok enteresan biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. 'Hayır biz Türkiye'de develerle gezmiyoruzu' kanıtlamaya çalışıyoruz.

İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim.

Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim.

O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik."