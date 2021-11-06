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Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı - Son Dakika

Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı

06.11.2021 10:33

Esra Erol'un programına çıkan evli ve 2 çocuk annesi Gülten Hanım, sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden insanları dolandırdığını hatta oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını açıkladı. Sevgilisi Ramazan ve eşini istemediğini belirten Gülten Hanım, "Bana sahip çıkın" diyerek Esra Erol'dan yardım talebinde bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayına çıkan Gülten Hanım, kendisiyle ilgili peş peşe itiraflarda bulundu. TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla insanların parasını aldığını söyleyen Gülten Hanım, çok pişman olduğunu belirtti.

"ÇOK PARALAR KAZANDIM AMA İNSANLARIN DA HAYATINI KARARTTIM"

Eşi, çocukları ve torunlarıyla güzel bir hayat yaşadığını söyleyen Gülten Hanım, TikTok uygulaması açtıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. TikTok'ta dans videoları paylaşıp canlı yayınlar açarak takipçi sayısını arttırdığını söyleyen Gülten Hanım, "Çok paralar kazandım ama birçok kişinin de hayatını kararttım" dedi.

"RAMAZAN'IN 3 ARABA PARASINI YEDİM"

Uygulama üzerinden Ramazan Çakmak isimli biriyle tanıştığını söyleyen Gülten Hanım, "Ramazan canlı yayınlarda bana çok para gönderiyordu. Hatta o bana çok para göndermesin diye yayını kapatıyordum. Ramazan'ın 3 araba parasını yedim. Evli olduğumu falan da biliyordu. Ondan özür diliyorum. Onu kandırdığım için de telefonda Keriz 3 diye kaydettim" dedi.

Esra Erol'un programında ilginç olay! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını anlattı

RAMAZAN ÇAKMAK: DOLANDIRILMADIM, PARALARI KENDİ İSTEĞİMLE GÖNDERDİM

Gülten Hanım'ın iddialarının ardından canlı yayına bağlanan Ramazan Çakmak, ise "Gülten Hanım'ın evli olduğunu bilmiyordum. Dolandırılmadım, paraları kendi isteğimle gönderdim. Bana evli olduğunu buluşunca söyledi" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un programında ilginç olay! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını anlattı

EŞLER CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

1,5 yıldır Ramazan Çakmak ile ilişkisi olduğunu söyleyen Gülten Hanım, boşanma davası açtığı eşiyle de canlı yayında yüzleşti. Telefonla yayına bağlanan Ali Bey, "Eşim 'Ramazan'ı beraber dolandırdık' diyor ama kesinlikle yalan. Eşim paraya boğulduğu için ne yaptığını bilmiyor" dedi.

Eşinin sözlerine sinirlenen Gülten Hanım ise "Adam olup da yaptırmasaydın. Alıp o telefonu kırsaydın" diyerek isyan etti.

"EŞİMİ DE SEVGİLİMİ DE İSTEMİYORUM"

Ali Bey'in TikTok üzerinden para kazandığını ve insanları kandırdığını bilmesine rağmen kendisine karşı gelmediğini sözlerine ekleyen Gülten Hanım, "Eşimi de Ramazan'ı da hayatımda istemiyorum. Eşime boşanma davası açtım ama çekişmeliye döndü" dedi.

Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Erol'un programında şaşırtan itiraf! Canlı yayına çıkan kadın, insanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı - Son Dakika
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