Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu - Son Dakika
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Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu

29.10.2022 07:24
Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan oyuncu Necati Şaşmaz, yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edildi. 3 saatlik bir operasyon geçiren oyuncu, taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendiniz yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle milyonlara ulaşan 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 3 saat süren anjiyo operasyonu başarılı geçen oyuncu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu oldu.

"GEÇMİŞ OLDU, İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Sağlık durumuyla ilgili sevenlerini korkutan Necati Şaşmaz, Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden oyuncu, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler, geçmiş oldu. İşimizin başındayız" ifadelerini kullandı. Şaşmaz'ın paylaşımına takipçilerinden de "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu
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Son Dakika Magazin Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu - Son Dakika
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