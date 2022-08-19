Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti! - Son Dakika
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Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!

19.08.2022 19:04

Evleneceksen Gel yarışmasıyla tanınan Solmaz Çiros, şu anda şarkıcılık yapıyor. Solmaz'ın son gittiği düğünde giydiği elbise ise gündem oldu. Fenomen ismin kıyafetiyle ilgili sosyal medyadan "Gelinin bile önüne geçmişsin" yorumları yapıldı.

Türkiye'de bir dönem en çok izlenen programlar arasında yer alan evlilik programlarından birinde ünlenen ve daha sonra ise özel yaşamıyla gündeme gelen Solmaz Çiros, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. Şimdilerde şarkıcılık yapan ünlü isim son olarak gittiği bir düğünde tercih ettiği kıyafet nedeniyle gündeme geldi.

HER SIRT HEM DE GÖĞÜS DEKOLTESİ

Hem sırt hem de göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros düğünde gelinin bile önüne geçti. Dansları ve hareketleriyle dikkat çeken gelin adayı Solmaz'a "Gelinden rol çalmışsın" yorumları yapıldı.

İşte Solmaz Çiros'un kıyafeti:




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Solmaz Çiros, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti! - Son Dakika


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