Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler yaşanacak? Sanem evlendiğini saklamak için nasıl bir yol bulacak? - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler yaşanacak? Sanem evlendiğini saklamak için nasıl bir yol bulacak?

26.04.2022 13:20
Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler yaşanacak? Sanem evlendiğini saklamak için nasıl bir yol bulacak?

Bu akşam 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra'nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki mesafeyi biraz daha arttıracak.

Başrollerinde Gökçe Bahadır,Barış Kılıç, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Altunorak ve Tülin Ece'nin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey'de Sanem, evliliğini annesinden gizlemek için elinden geleni yapar. Ancak bu arada Bora ile arası bozulacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Erman ve Çolpan'ın birlikteliklerini duyurmak için tertip ettikleri yemeğe Sanem, yine, damgasını vurur. Çolpan, evlilik cüzdanına bakmak üzereyken, Sanem bunu engellemek için sarsıcı bir çıkış yaparak duruma müdahale eder. Sanem'in yaptığı şey, Çolpan'ın evliliklerini öğrenmesini engellemiştir ancak Bora'yı ve ilişkilerini büyük bir çıkmaza sokar. Sanem durumu düzeltebilmek için Azra'dan yardım ister. Fakat bu sefer fazla ileri giden Sanem'in bu durumu düzeltmesi hiç de kolay olmayacaktır. Eskimiş bağnaz törelerin kurbanı olan Gülistan, çok sevdiği oğlunu kaybetmemek için Çolpan'ın yardımını ister. Çolpan zor durumdaki Gülistan'a yardım etmeyi kabul eder. Fakat Gülistan hakkında öğreneceği gerçekler, davayı iyice karmaşık bir hale getirecektir. Efe, Azra ile arasındaki yakınlığı bir sonraki adıma taşımayı ümit ederken, Azra'nın sadece arkadaş olduklarını iddia etmesi ikili arasındaki gerilimi arttırır. Efe Azra'nın hislerinin arkadaşlığın ötesinde olduğunu fark etmesini sağlamak için bir plan yapar. Tekin, Erman'dan usulünce Çolpan'ı kendisinden istemesini ister ve biraz zorlansa da Erman ve Çolpan'ı ikna etmeyi başarır. Fakat bu isteme töreni elbette olaysız geçmeyecek, Cevher ve Arsen ailelerinin şanına yakışır bir sansasyonla son bulacaktır.

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Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler yaşanacak? Sanem evlendiğini saklamak için nasıl bir yol bulacak? - Son Dakika


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